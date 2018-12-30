Хоккей
Швейцария—
Россия
4 – 7
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Группа A, вчера
Marco Lehmann
|1'
Valentin Nussbaumer
|10'
|15'
Кирилл Марченко
Marco Lehmann
|26'
|27'
Дмитрий Саморуков
|32'
Григорий Денисенко
|43'
Кирилл Слепец
|47'
Александр Алексеев
Yannick Bruschweiler
|48'
|52'
Павел Шэн
|53'
Виталий Кравцов
Информация о матче: Спорт-Экспресс, Чемпионат
Молодежная сборная России одержала волевую победу над Швейцарией на молодежном чемпионате мира в Канаде, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ruвчера в 22:36
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