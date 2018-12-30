Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею
Газета.Ru
вчера в 22:36

Швейцария
Россия
4 – 7
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Группа A, вчера
Marco Lehmann
1'
Valentin Nussbaumer
10'
15'
Кирилл Марченко
Marco Lehmann
26'
27'
Дмитрий Саморуков
32'
Григорий Денисенко
43'
Кирилл Слепец
47'
Александр Алексеев
Yannick Bruschweiler
48'
52'
Павел Шэн
53'
Виталий Кравцов
Информация о матче: Спорт-Экспресс, Чемпионат
Россия
Канада
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Молодежная сборная России одержала волевую победу над Швейцарией на молодежном чемпионате мира в Канаде, сообщает "Советский спорт".
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