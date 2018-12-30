Молодежная сборная России одержала волевую победу над Швейцарией на молодежном чемпионате мира в Канаде, сообщает "Советский спорт".

Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Хоккей Хоккей ЦСКА одержал волевую победу над «Торпедо» в матче КХЛ

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Хоккей Хоккей Юсси Тапола: Матч с «Трактором» был очень важен для нас В третьем уже была более равная и нервная игра. Хорошо, что мы добились этой победы, приводит слова Таполы официальный сайт Трактора.

Хоккей Хоккей Кипреос: профсоюз игроков НХЛ огорчён словами президента «Далласа» Известный инсайдер Ник Кипреос рассказал, что профсоюз игроков НХЛ выразил недовольство комментарием президента «Даллас Старз» Джима Лайтса, позволившего себе раскритиковать в жёсткой форме нападающих команды Джейми Бенна и Тайлера Сегина.

Хоккей Хоккей «Нью-Джерси» отправит Егора Яковлева в АХЛ на один матч Хоккейный агент Дэн Мильштейн сообщил, что защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев проведёт один матч в фарм-клубе.

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Хоккей Хоккей Бек: как только стал возможен переход в «Авангард» — сразу согласился Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек поделился эмоциями после того, как перешёл в омский клуб из «Куньлунь Ред Стар».

Хоккей Хоккей Журналист CBS: США благородно позволили шведам победить ради истории Журналист CBS Пит Блэкбёрн поделился мнением о матче сборной США со шведами (4:5 ОТ) на молодёжном чемпионате мира.

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