Сборная России обыграла Швецию на ЧМ по хоккеюRT на русском 16:47

Сборная России по хоккею обыграла Швецию и одержала седьмую победу подряд на чемпионате мира в Словакии.

Сборная России обыграла Швецию на ЧМ по хоккею

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