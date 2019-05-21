ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла Швецию на ЧМ по хоккеюRT на русском 16:47

Швеция
Россия
4 – 7
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Габриэль Ландеског
8'
21'
Артём Анисимов
25'
Евгений Дадонов
29'
Александр Овечкин
35'
Кирилл Капризов
38'
Михаил Григоренко
38'
Евгений Малкин
Уильям Нюландер
53'
53'
Дмитрий Орлов
Оливер Экман-Ларссон
57'
Джон Клингберг
59'
Показать детали
Скрыть
Сборная России по хоккею обыграла Швецию и одержала седьмую победу подряд на чемпионате мира в Словакии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная России обыграла Швецию и заняла первое место в группе ЧМ-2019

Газета.Ru16:28

Ларионов: «Сборная России на хорошем ходу и может смотреть на матч с США с оптимизмом»

Sport24.ru21:10

Россия забросила 6 шайб за период. Такого не было 25 лет

Sports.ru18:55

Российские хоккеисты ведут в матче со сборной Швеции

Национальная служба новостей15:40

Россия - Швеция: видеообзор самого яркого матча на ЧМ-2019

Sport.ru17:14

В последней игре против США на ЧМ сборная России проиграла, трижды ведя в счете

Советский спорт19:12

Малкин — о третьем голе в ворота шведов: Овечкин — зверь!

Чемпионат16:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:53, Ашберн
Происшествия

В тоннеле московского метро застряли три поезда

Обновлено в 13:31
Футбол

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Экономика

24 млн граждан могут лишить пенсии

По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
Обновлено в 12:03
Авто

В продаже появились новые ЗИЛ-133

В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 07:58
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Гаджеты

Microsoft прекратит сотрудничество с Huawei

Все переговоры представительств с Huawei должны будут проходить при участии штаб-квартиры Microsoft, говорилось в письме.
Обновлено в 19:50
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Представитель Центробанка подтвердил, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет РГ.
Обновлено в 21:33
Хоккей

Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний и одного военного учебного центра. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подруг познакомить ее с богатым британцем

Обновлено в 22:01
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Хоккей

Тарасенко вошел в историю «Сент-Луиса»

Ранее сообщалось, что Тарасенко стал второй звездой дня НХЛ.
Обновлено в 22:15
Футбол

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено в 19:52
Происшествия

В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей

МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие

Запад велел террористам «Хурас Ад-Дин» из Идлиба воевать с Россией

Министерство обороны России сообщило, что накануне ВКС РФ ликвидировали установку РСЗО боевиков, которые хотели совершить очередную атаку на российский аэродром "Хмеймим".
Обновлено в 08:58
Игры

GRID 2 временно стала бесплатной в Steam

Вместе с бесплатной раздачей GRID 2 в Steam запустили скидку на более новую GRID Autosport — ее можно приобрести за 119 руб. вместо 599.
Обновлено в 17:45
Технологии

Летающие такси появятся во многих городах мира

Воздушные такси появятся во многих городах мира до 2025 года.
Обновлено в 21:21
Политика

Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Пожар возник на автосервисе в Новой Москве

Обновлено в 22:23
Шоу-бизнес

52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес

52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено в 22:07
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Общество

Forbes обнародовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 04:54
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan

Компания «Яндекс» стала официальным поставщиком мультимедийного программного обеспечения для 2 млн автомобилей LADA, Renault и Nissan.
Обновлено в 03:45
Наука

Дайджест научно-популярных мероприятий 20.05 – 26.05

Вечер с астрономом Лекция о поиске внеземной жизни Зачем идти: узнать, как ведется поиск разумной жизни во Вселенной, какие методы изобретались для того, чтобы установить контакт с братьями по разуму, что предлагают астрономы, радиофизики, математики, лингвисты, биологи и армия энтузиастов, предоставляющих свои персональные компьютеры для анализа принятых из космоса сигналов.
Обновлено вчера в 01:24
Футбол

Прощальный матч Компани в «Манчестер Сити» пройдет в сентябре

Компани за 11 лет в Манчестер Сити провел 360 матчей за команду (20 голов) и выиграл 12 титулов.
Обновлено в 13:45
Общество

Кейт Миддлтон провела для королевы Елизаветы II экскурсию по саду

Королева Елизавета II с головой погрузилась в семейные хлопоты.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Стефания Маликова попробовала себя в роли дизайнера выпускных платьев

Стефания Маликова опубликовала в соцсети Instagram новые фотографии и рассказала, что решила попробовать свои силы в роли дизайнера платьев.
Обновлено в 13:08
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат мира по хоккеюБольше новостей по теме
Главное