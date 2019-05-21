ЧМ по хоккею
Сборная России обыграла Швецию на ЧМ по хоккеюRT на русском 16:47
Швеция—
Россия
4 – 7
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Габриэль Ландеског
|8'
|21'
Артём Анисимов
|25'
Евгений Дадонов
|29'
Александр Овечкин
|35'
Кирилл Капризов
|38'
Михаил Григоренко
|38'
Евгений Малкин
Уильям Нюландер
|53'
|53'
Дмитрий Орлов
Оливер Экман-Ларссон
|57'
Джон Клингберг
|59'
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Сборная России по хоккею обыграла Швецию и одержала седьмую победу подряд на чемпионате мира в Словакии.
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