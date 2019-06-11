Футбол

Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020Российская газета вчера в 16:50

Россия — Кипр
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
63′
71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
78′
81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
90′+2′
В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр - 1:0. Тренерский штаб сделал минимальные перестановки по сравнению с субботним матчем в Саранске, где наши футболисты разгромили Сан-Марино 9:0.
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