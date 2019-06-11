Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020Российская газета вчера в 16:50

Российская футбольная сборная сделала еще один шаг на пути к чемпионату Европы-2020. В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр - 1:0.

Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

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