Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020Российская газета вчера в 16:50

Российская футбольная сборная сделала еще один шаг на пути к чемпионату Европы-2020. В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.

Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

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