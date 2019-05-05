Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче ЕвротураГазета.Ru 14:28

Чехия
Россия
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап, сегодня
12'
Кирилл Капризов
Михал Ржепик
16'
28'
Евгений Кузнецов
35'
Дмитрий Орлов
58'
Евгений Кузнецов
Россия
1 – 3
Финляндия
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Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. Об этом сообщает "Советский спорт".
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Российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России. Двукратный чемпион мира. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Чемпион мира среди молодёжных команд. Заслуженный мастер спорта России.
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