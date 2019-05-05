Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче ЕвротураГазета.Ru 14:28

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. Об этом сообщает "Советский спорт".

Происшествия Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия В Новокузнецке молодого автоинструктора судят за мошенничество Вину в мошенничествах Алексей Летягин, который нынче работает инструктором в одной из автошкол Новокузнецка, полностью признал.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Политика Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа Президент США Дональд Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа и заявил о поддержке Израиля.

Политика Депутат Рады назвал «печальный факт» о Зеленском Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Политика В Германии Россию признали сверхдержавой Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.

Здоровье Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться 22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.

Армия и оружие В ЛНА заявили об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара в ходе воздушных ударов уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Происшествия При пожаре лайнера «Аэрофлота» в Шереметьево появился первый погибший При пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево появились жертвы.

Происшествия В Забайкалье оценили ущерб сельскому хозяйству от природных пожаров В минсельхозе Забайкальского края завершили работу по приему документов на оказание помощи пострадавшим в результате природных пожаров, ущерб от которых составил свыше 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Общество WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.

Хоккей «Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серии Счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Далласа". Ранее сообщалось, что Радулов набрал десятое очко в плей-офф НХЛ.

Экономика Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.