Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в последнем матче ЕврохоккейтураРБК 14:31

Чехия
Россия
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап, сегодня
12'
Кирилл Капризов
Михал Ржепик
16'
28'
Евгений Кузнецов
35'
Дмитрий Орлов
58'
Евгений Кузнецов
Россия
1 – 3
Финляндия
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Ранее сборная России досрочно гарантировала себе победу в Еврохоккейтуре. Сборная Финляндии в последнем матче Чешских игр проиграла Швеции 1:2 и утратила шансы опередить российскую команду в турнирной таблице по итогам сезона-2018/19.
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