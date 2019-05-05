Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в последнем матче ЕврохоккейтураРБК 14:31
Чехия—
Россия
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап, сегодня
|12'
Кирилл Капризов
Михал Ржепик
|16'
|28'
Евгений Кузнецов
|35'
Дмитрий Орлов
|58'
Евгений Кузнецов
Ранее сборная России досрочно гарантировала себе победу в Еврохоккейтуре. Сборная Финляндии в последнем матче Чешских игр проиграла Швеции 1:2 и утратила шансы опередить российскую команду в турнирной таблице по итогам сезона-2018/19.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Здоровье
Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться
22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Футбол
Болельщики ЦСКА вывесили баннер со словами из песни «Городок»
Анжелика Варум на ЦСКА pic.twitter.com / uhsDpzebIX — Александр Рогулев (@ a_rogulev) 5 мая 2019 г.
Обновлено в 10:21
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Космос
Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны
Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
Обновлено в 11:12
Происшествия
SSJ-100. Характеристики самолета
5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево загорелся после посадки пассажирский самолет Superjet 100 компании "Аэрофлот".
Обновлено в 12:34
Кино
Джордж Мартин подтвердил, что в работе три спин-оффа «Игры престолов»
Недавно стало известно, что проект одного из сценаристов «Игры престолов» Брайана Когмана был отменен, но писатель подтвердил, что помимо «Долгой ночи» еще два проекта находятся в работе.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Политика
На выборах президента Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски
Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.
Обновлено в 16:04
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Гаджеты
IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют
После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100
Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены
Обновлено в 16:38
Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Авто
Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Здоровье
Оптимизация медицины вышла боком для больных
Все, что смогла сделать терапевт, - выписать направление на рентген кистей рук и дать направление к ортопедам в Детскую городскую больницу св. Владимира.
Обновлено в 17:33
Политика
Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07