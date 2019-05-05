Сборная России обыграла Чехию в последнем матче ЕврохоккейтураРБК 14:31

Ранее сборная России досрочно гарантировала себе победу в Еврохоккейтуре. Сборная Финляндии в последнем матче Чешских игр проиграла Швеции 1:2 и утратила шансы опередить российскую команду в турнирной таблице по итогам сезона-2018/19.

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Здоровье Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться 22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.

Футбол Болельщики ЦСКА вывесили баннер со словами из песни «Городок» Анжелика Варум на ЦСКА pic.twitter.com / uhsDpzebIX — Александр Рогулев (@ a_rogulev) 5 мая 2019 г.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Космос Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.

Происшествия SSJ-100. Характеристики самолета 5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево загорелся после посадки пассажирский самолет Superjet 100 компании "Аэрофлот".

Кино Джордж Мартин подтвердил, что в работе три спин-оффа «Игры престолов» Недавно стало известно, что проект одного из сценаристов «Игры престолов» Брайана Когмана был отменен, но писатель подтвердил, что помимо «Долгой ночи» еще два проекта находятся в работе.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Политика На выборах президента Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.

Происшествия «Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.

Шоу-бизнес Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

Гаджеты IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.

Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100 Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.

Происшествия Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".

Авто Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.

Происшествия Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.

Общество В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.

Здоровье Оптимизация медицины вышла боком для больных Все, что смогла сделать терапевт, - выписать направление на рентген кистей рук и дать направление к ортопедам в Детскую городскую больницу св. Владимира.