Накануне молодежная сборная обыграла сборную Дании со счетом 4:0. По итогам двух игр Россия занимает вторую строчку в таблице группы А, уступая канадцам лишь по дополнительным показателям. Следующий матч команда Валерия Брагина проведет в воскресенье против сборной Швейцарии.

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