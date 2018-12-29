Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, причем все шайбы подопечных Валерия Брагина были заброшены в меньшинстве.

Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира

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