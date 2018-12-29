Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира
Газета.Ru
02:14

Чехия
Россия
1 – 2
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Группа A, вчера
18'
Artyom Galimov
36'
Николай Коваленко
Jáchym Kondelík
36'
Информация о матче: Спорт-Экспресс, Чемпионат
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Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, причем все шайбы подопечных Валерия Брагина были заброшены в меньшинстве.
Газета.Ru02:14

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