Футбол
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Сан-МариноСпорт-Экспресс 10:35
Сборная России объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. Встреча пройдет сегодня в Саранске, 8 июня, начало – 19.00 (мск).
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:19, Ашберн
Наука
75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно
Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Общество
Подмосковье и Тульская область готовят общий маршрут для туристов
Московская и Тульская области разрабатывают совместный туристический маршрут, который предлагает готовую программу с пребыванием в обоих регионах, об этом сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
«Чертило опущенный»: Комбат «Донбасса» поглумился над потерями «Азова», нацисты грозят ему «спросить за базар»
«Откровения» комбата вызвали резкую реакцию боевиков «Азова».
Обновлено в 13:15
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 18:31
Экономика
Озвучены причины снижения рождаемости в России
Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено в 11:30
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 08:33
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Космос
Астрономы отметили отсутствие на Солнце пятен
Астрономы на протяжении двух недель наблюдали за активностью Солнца и отметили, что на его поверхности все это время отсутствуют пятна.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Футбол
ФИФА пожизненно отстранила экс-главу Футбольной федерации Афганистана
Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего главу Футбольной федерации Афганистана (AFF) Керамудина Карима от любой деятельности, связанной с футболом, включая административную, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Обновлено в 11:28
Общество
Источник заразы: шесть самых зловещих вирусов в истории интернета
На интернет-аукционе в Нью-Йорке в мае был продан подержанный ноутбук Samsung NC10, зараженный шестью самыми известными компьютерными вирусами в мире.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Напомним, на прошлую церемонию вручения музыкальной премии Бузова приехала верхом на лошади, однако в этот раз ей показалось этого мало, поэтому специально для нее пришлось подыскивать верблюдов.
Обновлено в 01:46
Общество
МЧС предупредило москвичей о кратковременном дожде с грозой
Обновлено в 09:40
Космос
Миссия InSight возобновит бурение поверхности Марса
Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США рассказали, что у них есть эффективный план по освобождению застрявшего бура космической платформы InSight.
Обновлено вчера в 15:33
Авто
Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве
«Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.
Обновлено в 17:29
Здоровье
Минздрав РФ: эндокринологи не видят противопоказаний к повсеместному йодированию соли
Минздрав РФ с целью профилактики йододефицитных заболеваний разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года планируется всеобщее йодирование пищевой поваренной соли и применение ее в продуктах.
Обновлено в 09:08
Футбол
Германия на выезде обыграла Беларусь
Сборная Германии одолела Беларусь в 3-м туре отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено в 16:35
Единоборства
Россиянин Попов проиграл Вайнленду в дебютном бою в UFC
Обновлено в 19:38
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено вчера в 03:45
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Политика
Майя Санду избрана премьер-министром Молдавии
Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду избрана на пост премьер-министра Молдавии.
Обновлено в 11:57
Авто
Названы топ-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Обновлено в 15:21
Наука
Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением
Обновлено в 08:04