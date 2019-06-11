Сборная России назвала стартовый состав на матч с КипромРБК 13:50

Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра. Встреча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года пройдет 11 июня на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 21:45 мск. Состав сборной России на матч с Кипром Вратарь: Марино Гилерме.

Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром

Общество В США назначили дату суда присяжных над россиянином Никулиным Заседание суда присяжных в США по делу россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в хакерских атаках на американские компании, назначено на 13 января 2020 года.

Армия и оружие Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.

Общество 5:2 или зачем во Франции больше книжных магазинов, чем в России В России теперь попытаются если не привить людям любовь к книгам, то хотя бы дать возможность читать.

Экономика Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.

Политика Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Шоу-бизнес У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Общество Онлайн-правосудие может появиться в России Руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко рассказал, что экспертами обсуждается создание в России института интернет-судей, которые будут рассматривать дела удаленно в режиме онлайн.

Происшествия МВД подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей МВД РФ подготовило поправки в правила освидетельствования водителей, расширяющие список признаков алкогольного и наркотического опьянения, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Армия и оружие Российский профессор рассказал об «опасных» планах США Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.

Экономика Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Футбол Станислав Черчесов высказался насчет игры сборной России против Кипра О матче высказался и главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон.

Шоу-бизнес Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.

Армия и оружие В США объяснили поставки оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о сделке по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Наука Россия может начать создавать детей с отредактированными генами Российский биолог Денис Ребриков планирует начать создавать детей с отредактированными генами.

Армия и оружие ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля «ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».

Политика На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

Общество Британец выиграл в лотерею £123 млн Выиграв в лотерею EuroMillions £123 млн (₽10 млрд), англичанин стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране.

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.