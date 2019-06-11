Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч с КипромРБК 13:50
Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра. Встреча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года пройдет 11 июня на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 21:45 мск. Состав сборной России на матч с Кипром Вратарь: Марино Гилерме.
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