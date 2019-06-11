Сборная России назвала стартовый состав на матч с КипромРБК 13:50

Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра. Встреча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года пройдет 11 июня на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 21:45 мск. Состав сборной России на матч с Кипром Вратарь: Марино Гилерме.

Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром

Гаджеты Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.

Экономика Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.

Политика Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Политика Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Происшествия МВД прекратило уголовное преследование Голунова МВД освободило журналиста Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью вины.

Армия и оружие В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект - аэродром "Слатина" - и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО.

Общество Российские судьи проиграли компьютерам в доверии 28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, находящийся в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна.

Космос Кировчане увидят противостояние Юпитера В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Происшествия МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.

Политика Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".

Наука Названо главное условие рекордного долголетия Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.

Шоу-бизнес Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".

Авто С 1 июля импорт праворульных микроавтобусов в Россию запретят В Россию запретят ввоз машин с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.

Политика Зеленский отменил еще два указа Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Общество Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса» Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.

Экономика Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.

Общество В США назначили дату суда присяжных над россиянином Никулиным Заседание суда присяжных в США по делу россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в хакерских атаках на американские компании, назначено на 13 января 2020 года.

Политика Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам» Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.