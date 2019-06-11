Стал известен состав сборной России на матч с КипромLife.ru вчера в 14:10

Сборная России назвала состав на матч отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020.

Стал известен состав сборной России на матч с Кипром

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