Футбол
Стал известен состав сборной России на матч с КипромLife.ru вчера в 14:10
Сборная России назвала состав на матч отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020.
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Воспитанник «Барсы» пропустил от Ионова между ног. Победный гол сборной России с Кипром
Sport24.ruвчера в 16:50
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Общество
В Нью-Йорке впервые прошел «Пушкинский диктант»
"Пушкинский диктант" прошел впервые в Нью-Йорке, в нем приняли участие как соотечественники, так и англоязычные американцы.
Обновлено в 02:30
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Здоровье
Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено вчера в 19:56
Кино
В прокат «Пионера» выходит новый шедевр Педро Альмодовара
Критики называют картину исповедью Педро Альмодовара.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина
Обновлено вчера в 12:03
Технологии
WhatsApp грозит своим пользователям судами
Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи
В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом общее число погибших возросло до семи.
Обновлено в 03:32
Культура
Скончался участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено вчера в 05:24
Общество
В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов
Обновлено 10 июня в 02:37
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Политика
Трамп хочет встретиться с Путиным на G20
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как ее дети учатся кататься на роликах
К радости поклонников, иногда звезда делает исключение. Например, вчера она показала, как ее сын и дочь учатся кататься на роликах.
Обновлено в 02:30
Политика
Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады
11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Медведев поздравил граждан с Днём России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев написал лаконичное поздравление с Днём России. «С Днём России!» — написал Медведев в Twitter.
Обновлено в 02:33
Политика
Трамп выступил против слежки ЦРУ за Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволил бы Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) использовать своих информаторов против лидера КНДР Ким Чен Ына, пока он является главой государства.
Обновлено в 01:01
Здоровье
Названы 3 неожиданные причины развития диабета
Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
Обновлено вчера в 03:00
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Экономика
Мигранты получат российские пенсии
Как напоминает РБК, соглашение о пенсионном обеспечении между странами ЕАЭС, разработанное ещё в марте, предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию даже в случае его переезда за рубеж.
Обновлено вчера в 01:42
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграму по случаю Дня России.
Обновлено в 03:24
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено вчера в 07:22
Авто
Названы цены и комплектации нового внедорожника Hyundai Palisade
Минимальная стоимость флагманского внедорожника Hyundai Palisade нового поколения составит 31,55 тысяч долларов, что соответствует порядка 2,036 миллиона рублей.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Неизвестные убили журналистку в Мексике
В штате Табаско на юго-востоке Мексики была убита журналистка Норма Сарабия. Преступление было совершено вечером 11 июня рядом с её домом.
Обновлено в 03:24