Футбол
Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составеСоветский спорт 05:08
Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча состоится завтра, 11 июня, в Нижнем Новгороде. На тренировке сборной России присутствует вся команда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
Происшествия
Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца
Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Политика
Демпартия Молдавии открыла сбор подписей за отставку Додона
Демократическая партия Молдавии объявила о начале кампании по сбору подписей за отставку президента страны Игоря Додона, сообщили в пресс-службе политического объединения.
Обновлено в 05:59
Экономика
Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца
Обновлено 08 июня в 14:59
Происшествия
Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов
По версии следствия, непосредственно кражей занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.
Обновлено в 03:21
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Канады из-за штрафа Феттеля
Победу в гонке седьмого этапа чемпионата «Формулы-1» на Гран-при Канады одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, несмотря на то, что пришел к финишу не первым.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Полковник Захарченко признан виновным по делу о взятках
Суд признал Захарченко виновным в получении взятки в составе группы лиц в особо крупном размере по предварительному сговору.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре
Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Общество
Рейтинг самых богатых губернаторов возглавил Паслер
Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил врио главы Оренбургской области Денис Паслер.
Обновлено в 04:15
Культура
Президент России поздравил балерину Захарову с днем рождения
Обновлено в 06:08
Футбол
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Экономика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Авто
Компания BMW показала эволюцию радиаторной решетки за 35 лет
На снимке хорошо видно, какой через столько времени стала фирменная черта BMW и как изменились пропорции «нозрей».
Обновлено вчера в 09:58
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" на соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
Обновлено вчера в 21:02
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Финансы
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Кино
В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр»
В основную конкурсную программу сочинского кинофестиваля в этом году вошли 15 картин российских режиссеров В Сочи в воскресенье, 9 июня, открылся 30-й российский кинофестиваль "Кинотавр".
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера
После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51