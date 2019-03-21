Футбол

Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020Газета.Ru 02:51

Бельгия — Россия
сегодня
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Сборная России сыграет с командой Бельгией в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. В своей новейшей истории россияне ни разу не выигрывали у "Красных дьяволов". "Газета.Ru" разбирается, в каком состоянии подопечные Станислава Черчесова подходят к старту отбора на Евро.
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