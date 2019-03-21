Футбол
Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020Газета.Ru 02:51
Сборная России сыграет с командой Бельгией в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. В своей новейшей истории россияне ни разу не выигрывали у "Красных дьяволов". "Газета.Ru" разбирается, в каком состоянии подопечные Станислава Черчесова подходят к старту отбора на Евро.
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Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина
Сбербанк в июле запустит новую услугу – снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa.
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Происшествия
Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову по УДО
Адвокат экс-студентки МГУ Варвары Карауловой попросил освободить ее по условно-досрочному освобождению.
Обновлено вчера в 14:08
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Здоровье
«Академик Федор Углов» обслужил 919 амурчан
Было проведено почти 2,7 тысячи диагностических исследований, 71 человек получил направления на лечение в стационарных клиниках.
Обновлено в 03:04
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Спорт
Биатлонисты Бабиков и Поварницын вызваны в сборную на Кубок мира
В состав мужской команды России включены Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Максим Цветков, Бабиков и Поварницын.
Обновлено 19 марта в 01:59
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Культура
180 лет со дня рождения Модеста Мусоргского
Обновлено в 02:35
Политика
В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи
Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Наука
Биологи из Гарварда создали безопасный «клей» для лечения ран глаз
Обновлено вчера в 15:00
Транспорт
В РЖД назвали вероятные направления строительства ВСМ
На сайте кабинета министров России опубликован документ, в котором утверждены возможные и перспективные направления строительства высокоскоростных железных дорог в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Авто
14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу
Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Опубликованы адреса подвоза воды в Воронеже
Обновлено вчера в 09:39
Политика
В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан
Парламентарии Казахстана приняли решение переименовать столицу из Астаны в Нурсултан в честь первого президента.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
В Якутске арестованы ещё два мигранта по делу об изнасиловании женщины
Мэр Якутска Сардана Авксеньтьева пообещала разобраться с проблемой нелегальных мигрантов.
Обновлено в 02:21
Происшествия
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019
Как заявил агентству источник, обыск проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и ФСБ.
Обновлено в 03:17
Космос
Марсоход сфотографировал человекоподобную «мумию»
Объект, напоминающий тело человека, сфотографировал на Марсе аппарат Opportunity.
Обновлено в 01:01
Политика
Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро
По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено вчера в 02:11
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие
США перебросили шесть бомбардировщиков B-52 в Европу
Военно-воздушные силы Соединённых Штатов перебросили шесть бомбардировщиков в Европу с целью проведения учений.
Обновлено вчера в 22:44