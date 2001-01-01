Футбол
Сборная России готовится к матчу с Казахстаном в полном составеВести.Ru вчера в 09:05
Сборная России готовится к матчу второго тура отборочного раунда на чемпионат Европы 2020 года в городе Нур-Султане против команды Казахстана. В субботу, 23 марта, футболисты провели первую тренировку на "Астана Арене".
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Сборная России провела тренировку в полном составе перед матчем с Казахстаном
Sportbox.RUвчера в 07:31
Сборная России провела тренировку в полном составе в преддверии матча с Казахстаном
Советский спортвчера в 07:38
Сборная России проводит тренировку в полном составе в преддверии игры с Казахстаном
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