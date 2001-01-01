Сборная России готовится к матчу с Казахстаном в полном составеВести.Ru вчера в 09:05

Сборная России готовится к матчу второго тура отборочного раунда на чемпионат Европы 2020 года в городе Нур-Султане против команды Казахстана. В субботу, 23 марта, футболисты провели первую тренировку на "Астана Арене".

Сборная России готовится к матчу с Казахстаном в полном составе

Происшествия При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси в деревне Пязелево Пушкинского района в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Участница «Голоса» Светлана Феодулова осталась без крыши над головой В результате раздела имущества в рамках бракоразводного процесса экс-супруг реализовал дом, в котором они жили, а затем прекратил любое общение с экс-участницей «Голоса».

Происшествия Пассажиров круизного лайнера Viking Sky эвакуируют вертолетами Для спасения экипажа из девяти человек задействовали вертолеты из тех, которые заняты в эвакуации пассажиров с Viking Sky.

Спорт Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".

Политика Медведев встретился с Бойко и Медведчуком В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".

Спорт Россияне победили в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию Сборная России победила в медальном зачете по итогам ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Политика Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.

Путешествия Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.

Здоровье В Камышине распространяется призыв о сохранении стоматологической поликлиники № 2 в прежнем виде Написан он от лица коллектива структурного подразделения 1 ГАУЗ г. Камышина «Стоматологическая поликлиника № 1». Коллектив обращается к жителям камышинской земли с просьбой – цитируем:«о помощи в сохранении структуры нашего подразделения в том виде, в котором мы вступили в реорганизацию в 2016 году».

Шоу-бизнес Марат Башаров заявил о примирении с бывшей женой Елизаветой Шевырковой Как заявил в телефонном разговоре с журналистами сам Башаров, его семья не распадалась.

Здоровье Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.

Общество В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров» Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.

Хоккей «Сент-Луис» прервал победную серию «Тампы» с двумя очками Тарасенко Хоккеисты «Сент-Луиса» забросили сразу три шайбы в течение 75 секунд в первом периоде и этим создали задел в счете, который «Тампе», несмотря на все отчаянные усилия, так и не удалось выровнять.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой «Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний редкого самолета ВМФ РФ На опубликованных кадрах можно увидеть самолет, на борту которого красуется надпись «Черноморский флот» и нарисован дельфин.

Политика Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.

Политика Евросоюз ничего не может противопоставить США, Китаю и России Крупные державы делают ставку на собственном развитии, а ЕС нечего противопоставить принципам США, Китая и России «национальные интересы — прежде всего».

Спорт Мозер решила закончить с работой тренера Российский специалист Ирина Мозер решила прекратить работать тренером по фигурному катанию, передает ТАСС.

Культура Первая жена Майкла Джексона чувствовала приближающуюся смерть певца Первая жена короля поп-музыки Майкла Джексона Лиза-Мари Пресли чувствовала приближающуюся смерть музыканта.

Общество В Алеппо восстанавливают производство холодильного оборудования Производство холодильного оборудования восстанавливают в сирийском Алеппо после войны.

Культура Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.

Политика Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.