Сборная России готовится к матчу с Казахстаном в полном составеВести.Ru 09:05

Сборная России готовится к матчу второго тура отборочного раунда на чемпионат Европы 2020 года в городе Нур-Султане против команды Казахстана. В субботу, 23 марта, футболисты провели первую тренировку на "Астана Арене".

Сборная России готовится к матчу с Казахстаном в полном составе

Происшествия Посетители в панике покинули парижский Диснейленд В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео, на котором видно, как посетители парижского Диснейленда в панике бегут от входа в парк развлечений.

Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что чувствует себя русской.

Политика Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.

Политика Times: кабинет Мэй намерен добиться её отставки Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться её отставки.

Культура Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.

Политика Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».

Происшествия ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.

Общество Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов заработает в мае-июне Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к работе на орбите.

Политика Глава Apple призвал Китай быть более открытым ради мировой экономики Глава Apple Тим Кук призвал Китай быть более открытым миру ради восстановления и развития глобальной экономики.

Шоу-бизнес Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Армия и оружие В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.

Политика Медведчук: обвал экономики Украины начался при президентстве Ющенко Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды в 2005 году стали началом обвала экономики Украины.

Экономика Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.

Спорт Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.

Футбол Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков и счетом, и игрой» Будем надеяться на победу «Зенит» в товарищеском матче, который проходил в Санкт-Петербурге, уступил «Аустрии» со счетом 0:3.

Энергетика СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.

Спорт Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.

Политика Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.