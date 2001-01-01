Футбол
Сборная России готовится к матчу с Казахстаном в полном составеВести.Ru 09:05
Сборная России готовится к матчу второго тура отборочного раунда на чемпионат Европы 2020 года в городе Нур-Султане против команды Казахстана. В субботу, 23 марта, футболисты провели первую тренировку на "Астана Арене".
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео, на котором видно, как посетители парижского Диснейленда в панике бегут от входа в парк развлечений.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что чувствует себя русской.
Обновлено в 06:53
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Политика
Times: кабинет Мэй намерен добиться её отставки
Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться её отставки.
Обновлено в 18:49
Культура
Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы
По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено в 13:55
Политика
Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера
Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено в 12:21
Авто
Замена пары покрышек на автомобиле
Обновлено в 08:45
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Общество
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов заработает в мае-июне
Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к работе на орбите.
Обновлено в 18:07
Политика
Глава Apple призвал Китай быть более открытым ради мировой экономики
Глава Apple Тим Кук призвал Китай быть более открытым миру ради восстановления и развития глобальной экономики.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек
В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Политика
Медведчук: обвал экономики Украины начался при президентстве Ющенко
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды в 2005 году стали началом обвала экономики Украины.
Обновлено в 17:22
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
Huawei создала страничку на сайте для смартфона Huawei P30 Pro
Обновлено вчера в 14:50
Спорт
Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Футбол
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков и счетом, и игрой»
Будем надеяться на победу «Зенит» в товарищеском матче, который проходил в Санкт-Петербурге, уступил «Аустрии» со счетом 0:3.
Обновлено в 14:06
Космос
Рогозин сравнил ракеты «Союз-2» и «Ангара» с автомобилями разных марок
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил ракету-носитель «Союз-2» с автомобилем марки «Жигули», а тяжелую «Ангару» – с «Камазом», передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:13
Единоборства
Чудинов досрочно победил Нуерланга
Обновлено в 15:42
Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено в 17:49
Энергетика
СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено в 00:57
Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене
В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Политика
Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой
По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44