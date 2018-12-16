Хоккей

Сборная России U18 пробилась в финал Мирового кубка вызова
Газета.Ru
вчера в 20:34

Юниорская сборная России U18 пробилась в финал Мирового кубка вызова, сообщает ТАСС. В полуфинальном поединке российская команда смогла одолеть сборную Чехии со счетом 4:1. Дубль на свой счет записал нападающий Родион Амиров, также шайбы забросили Илья Николаев и Даниил Гутик.
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