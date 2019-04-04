Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019Чемпионат 14:31

Сегодня, 4 апреля, состоялась жеребьёвка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2019 года среди команд U17. Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией. Полностью состав групп на Евро-2019 U17 выглядит так.

Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019

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