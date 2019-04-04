Футбол

Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019Чемпионат 14:31

Сегодня, 4 апреля, состоялась жеребьёвка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2019 года среди команд U17. Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией. Полностью состав групп на Евро-2019 U17 выглядит так.
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Футболисты сборной России узнали соперников на ЧЕ-2019 до 17 лет

РИА Новости14:35

Сборная России U 17 узнала соперников на Евро-2019

Советский спорт14:49

Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019

Чемпионат14:31

Стали известны соперники сборной России на чемпионате Европы — 2019 U17

Sport24.ru14:11

Сборная России сыграет с Португалией и Исландией на Евро-2019

Матч ТВ15:11

Юношеская сборная России узнала соперников по Евро-2019

Спорт-Экспресс14:32

Определились соперники сборной России U-17 на чемпионате Европы

Sport.ru14:43
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии

НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:46
Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:23
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Театры

Сухоруков сломал руку во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:29
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:37
Происшествия

В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии

Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Экономика

Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб

Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи

Обновлено в 12:28
Политика

Помпео высказался о ситуации с С-400

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США и Турция смогут найти решение в ситуации с закупкой Анкарой российских комплексов С-400.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Основательницу петербургского фем-кафе вызвали в прокуратуру

Обновлено в 15:30
Культура

В России 20 апреля начнет вещание новый телеканал UFC ТВ

На презентации телеканала руководитель UFC ТВ Елена Суханова рассказала, что сетка канала будет формироваться таким образом, чтобы в день турнира на канале выходили предыдущие бои его участников.
Обновлено в 06:35
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Кино

Дмитрий Нагиев вернулся в кино и снимется в фильме «Родина»

Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев приглашен на главную роль в фильме режиссера Сарика Андреасяна под громким названием «Родина».
Обновлено в 13:13
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:56
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: «Правосудие найдет Макгрегора»

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.
Обновлено в 14:50
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 07:35
Происшествия

Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров

Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Кино

В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»

В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Политика

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с Донбассом

Обновлено в 14:44
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Наука

Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц

Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38
Политика

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Футбол

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных

Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 14:42
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