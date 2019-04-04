Футбол
Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019Чемпионат 14:31
Сегодня, 4 апреля, состоялась жеребьёвка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2019 года среди команд U17. Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией. Полностью состав групп на Евро-2019 U17 выглядит так.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Хоккей
Матч КХЛ закончился массовой дракой
Обновлено в 16:29
Общество
Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники
СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Единоборства
Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Экономика
Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб
Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено в 17:19
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Правящая партия: Анкара не поддастся давлению США по С-400
Власти США не добьются того, чтобы Турция отказалась выполнять соглашение с Москвой по закупке систем С-400, а давление Вашингтона нарушает суверенитет страны, заявил пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.
Обновлено в 16:58
Космос
Amazon хочет создать собственный спутниковый интернет
Ресурс GeekWire утверждает, что компания намерена запустить 3236 спутников на низкую околоземную орбиту, чтобы предоставить услуги широкополосного доступа в глобальную сеть.
Обновлено в 13:55
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Происшествия
Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max
Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Здоровье
Плохое питание оказалось вреднее употребления табака
Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Политика
Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины
Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Обновлено в 17:15
Политика
Раскрыто имя ведущего дебатов Порошенко и Зеленского
Накануне Зеленский, победитель первого тура выборов президента Украины, предложил Порошенко, занявшему второе место, провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во сне
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Общество
Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
В МИД Венесуэлы не исключают прибытия российских военных
Заместитель главы МИД Венесуэлы не исключил прибытия новых российских военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 05:38
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23