Футбол
Сборная России U17 разгромила Шотландию в Элитном раунде ЧЕ-2019Sport24.ru вчера в 13:53
23 марта юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) провела матч против сверстников из Шотландии на стадии Элитного раунда чемпионата Европы — 2019. Встреча, прошедшая на поле стадиона «Сэйнт Миррен Парк» в городе Пейсли, завершилась победой россиян со счетом 3:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия U17 разгромила Шотландию и возглавила группу 6 элитного раунда Евро-2019
Чемпионатвчера в 15:26
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Обновлено вчера в 11:01
Космос
NASA показало на видео центр Млечного Пути
Сотрудники NASA показали центр Млечного Пути, в который приглашают на путешествие.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Обновлено вчера в 09:27
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено вчера в 11:20
Спорт
Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
В пансионе Минобороны в Петербурге хотят учиться более тысячи девушек
В петербургский филиал пансиона для воспитанниц Министерства обороны, открытие которого запланировано на 1 сентября текущего года, еще до официального старта приема документов поступило более тысячи заявок.
Обновлено вчера в 12:24
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 22 марта в 17:14
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой назвал виновного в смерти певицы
Обновлено вчера в 16:13
Космос
Магнитная буря прогнозируется на Земле 24 марта
На Земле ожидается магнитная буря 24 марта, она будет слабой, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Обновлено 22 марта в 07:31
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
У 80-летней знаменитости отказали ноги. В первых числах марта Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.
Обновлено вчера в 02:12
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Россиянин рассказал о ситуации на терпящем бедствие в Норвегии лайнере
Россиянин Аман Мулдашев, являющийся одним из членов экипажа круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, рассказал о ходе спасательной операции.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол
«Зенит» крупно проиграл «Аустрии» в товарищеском матче
В рамках товарищеского матча Зенит в Санкт-Петербурге уступил австрийской Аустрии со счетом 0:3.
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью
Смерть подруги для знаменитости стала настоящим ударом. Недавно Катя Лель поделилась достаточно личной для покойной Началовой информацией.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов
За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 21:41
Спорт
Медведева с весельем отметила бронзовую медаль ЧМ
Обновлено вчера в 21:32
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Солнечная активность в последние сутки резко возросла, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Обновлено 21 марта в 12:05
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Хоккей
«Сент-Луис» прервал победную серию «Тампы» из семи матчей
Обновлено вчера в 23:02
Политика
В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах
Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»
Обновлено вчера в 22:57
Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии
Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта
Группа The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта, который умер в начале марта в возрасте 49 лет.
Обновлено вчера в 23:34
Авто
Новый бренд Jetta представил свои модели
В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.
Обновлено вчера в 07:35