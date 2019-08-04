Спорт
Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»Коммерсантъ 08:46
Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
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У нас только что завершился заезд нашей сборной, которая за 18 минут 55 секунд выполнила поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года - 19 минут 10 секунд. Соревнования продолжаются - нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди.
— Иван Бувальцев, российский военачальникТАСС 06:04
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Комсомольская правда02 августа в 20:00
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