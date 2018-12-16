Спорт
Сборная РФ по гандболу уступила Франции в финале чемпионата Европы
Сборная РФ по гандболу уступила Франции в финале чемпионата ЕвропыREGNUM20:58
В матче за третье место встречались сборные Румынии и Нидерландов. Голландки победили со счетом 24:20. В финал чемпионата Европы женская гандбольная сборная РФ вышла второй раз.
REGNUM20:58
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала Кубок Первого канала
Игра на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России разгромила команду Финляндии и оформила победу на домашнем этапе Евротура.
Обновлено в 14:06
Футбол
Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»
"Монако" разгромно уступил "Лиону" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Футбол
Месси первым забил 50 мячей в 2018 году
Обновлено в 17:47
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде»
«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 12:50
Футбол
Джастин Клюйверт забил первый гол в серии А
"Рома" обыграла "Дженоа" в матче 16-го тура чемпионата Италии (3:2). Забитым мячом отметился хавбек римской команды Джастин Клюйверт.
Обновлено в 16:56
Хоккей
«Калгари» разгромил «Сент-Луис» и возглавил Западную конференцию НХЛ
«Флэймз» (46 очков) одержали восьмую победу подряд в девяти последних играх и возглавили турнирную таблицу Западной конференции.
Обновлено в 17:49
Спорт
Мужской эстафетной гонкой завершился этап Кубка Мира по биатлону
Следующий этап Кубка мира по биатлону стартует уже на следующей неделе в Чехии.
Обновлено в 10:12
Футбол
Защитник «Аякса» де Лигт стал обладателем награды Golden Boy
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт тал обладателем награды Golden Boy, которая вручается итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
Обновлено в 20:07
Хоккей
Александр Овечкин посетил матч НБА
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации, который прошёл в столице США.
Обновлено в 20:41
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский отдал вторую голевую передачу в сезоне
После первого периода счет в матче «Виннипег» — «Тампа» ничейный — 1:1. За 17 секунд до сирены защитник «Джетс» Мэттью Перро восстановил равенство.
Обновлено в 20:08
Спорт
Белов поблагодарил лыжи за победу
Обновлено в 08:22
Спорт
На хоккейном турнире вместо гимна Беларуси включили хит «Песняров»
Обновлено в 15:58
Хоккей
«Филадельфия» уволит Хэкстола и назначит Кенневиля
"Филадельфия" уволит главного тренера Дэйва Хэкстола. Решение будет объявлено в ближайшие дни, сообщает Courier Post Online.
Обновлено в 18:29
Футбол
«Айнтрахт» дома переиграл «Байер»
Франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу над «Байером» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги.
Обновлено в 14:02
Баскетбол
«Индиана» обыграл «Нью-Йорк»
"Индиана" в матче регулярного чемпионата НБА обыграла "Нью-Йорк" - 110:99.
Обновлено в 19:58