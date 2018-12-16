В матче за третье место встречались сборные Румынии и Нидерландов. Голландки победили со счетом 24:20. В финал чемпионата Европы женская гандбольная сборная РФ вышла второй раз.

Сборная РФ по гандболу уступила Франции в финале чемпионата Европы

Все про Спорт ру

Хоккей Хоккей Сборная России по хоккею завоевала Кубок Первого канала Игра на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России разгромила команду Финляндии и оформила победу на домашнем этапе Евротура.

Футбол Футбол Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом» "Монако" разгромно уступил "Лиону" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Месси первым забил 50 мячей в 2018 году

Футбол Футбол «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура чемпионата Англии.

Футбол Футбол Джастин Клюйверт забил первый гол в серии А "Рома" обыграла "Дженоа" в матче 16-го тура чемпионата Италии (3:2). Забитым мячом отметился хавбек римской команды Джастин Клюйверт.

Хоккей Хоккей «Калгари» разгромил «Сент-Луис» и возглавил Западную конференцию НХЛ «Флэймз» (46 очков) одержали восьмую победу подряд в девяти последних играх и возглавили турнирную таблицу Западной конференции.

Спорт Спорт Мужской эстафетной гонкой завершился этап Кубка Мира по биатлону Следующий этап Кубка мира по биатлону стартует уже на следующей неделе в Чехии.

Футбол Футбол Защитник «Аякса» де Лигт стал обладателем награды Golden Boy Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт тал обладателем награды Golden Boy, которая вручается итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Хоккей Хоккей Александр Овечкин посетил матч НБА Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации, который прошёл в столице США.

Хоккей Хоккей Вратарь «Тампы» Василевский отдал вторую голевую передачу в сезоне После первого периода счет в матче «Виннипег» — «Тампа» ничейный — 1:1. За 17 секунд до сирены защитник «Джетс» Мэттью Перро восстановил равенство.

Спорт Спорт Белов поблагодарил лыжи за победу

Спорт Спорт На хоккейном турнире вместо гимна Беларуси включили хит «Песняров»

Хоккей Хоккей «Филадельфия» уволит Хэкстола и назначит Кенневиля "Филадельфия" уволит главного тренера Дэйва Хэкстола. Решение будет объявлено в ближайшие дни, сообщает Courier Post Online.

Футбол Футбол «Айнтрахт» дома переиграл «Байер» Франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу над «Байером» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги.