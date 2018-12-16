Спорт

Сборная РФ по гандболу уступила Франции в финале чемпионата Европы
REGNUM
20:58

В матче за третье место встречались сборные Румынии и Нидерландов. Голландки победили со счетом 24:20. В финал чемпионата Европы женская гандбольная сборная РФ вышла второй раз.
REGNUM20:58

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Мбаппе поздравил французских гандболисток с победой над сборной России

Газета.Ru20:44

Чемпион мира по футболу поздравил чемпионок Европы по гандболу

Матч ТВ19:58

Мбаппе поздравил сборную Франции с победой на чемпионате Европы

Спорт-Экспресс19:29

Из Парижа – с серебром. Россиянки уступили Франции в финале гандбольного чемпионата Европы

Советский спорт14:00

Трефилов — о поражении в финале ЧЕ: судьи ни при чём — чего на зеркало пенять

Чемпионат15:40

Трефилов и его команда были в шаге от большой победы на Евро. Проиграли

Sports.ru11:07

Россия - Франция: способны ли наши девчонки на еще один подвиг?

Все про Спорт рувчера в 09:31
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Хоккей

Сборная России по хоккею завоевала Кубок Первого канала

Игра на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России разгромила команду Финляндии и оформила победу на домашнем этапе Евротура.
Обновлено в 14:06
Футбол

Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»

"Монако" разгромно уступил "Лиону" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Футбол

Месси первым забил 50 мячей в 2018 году

Обновлено в 17:47
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде»

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 12:50
Футбол

Джастин Клюйверт забил первый гол в серии А

"Рома" обыграла "Дженоа" в матче 16-го тура чемпионата Италии (3:2). Забитым мячом отметился хавбек римской команды Джастин Клюйверт.
Обновлено в 16:56
Хоккей

«Калгари» разгромил «Сент-Луис» и возглавил Западную конференцию НХЛ

«Флэймз» (46 очков) одержали восьмую победу подряд в девяти последних играх и возглавили турнирную таблицу Западной конференции.
Обновлено в 17:49
Спорт

Мужской эстафетной гонкой завершился этап Кубка Мира по биатлону

Следующий этап Кубка мира по биатлону стартует уже на следующей неделе в Чехии.
Обновлено в 10:12
Футбол

Защитник «Аякса» де Лигт стал обладателем награды Golden Boy

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт тал обладателем награды Golden Boy, которая вручается итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
Обновлено в 20:07
Хоккей

Александр Овечкин посетил матч НБА

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации, который прошёл в столице США.
Обновлено в 20:41
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский отдал вторую голевую передачу в сезоне

После первого периода счет в матче «Виннипег» — «Тампа» ничейный — 1:1. За 17 секунд до сирены защитник «Джетс» Мэттью Перро восстановил равенство.
Обновлено в 20:08
Спорт

Белов поблагодарил лыжи за победу

Обновлено в 08:22
Спорт

На хоккейном турнире вместо гимна Беларуси включили хит «Песняров»

Обновлено в 15:58
Хоккей

«Филадельфия» уволит Хэкстола и назначит Кенневиля

"Филадельфия" уволит главного тренера Дэйва Хэкстола. Решение будет объявлено в ближайшие дни, сообщает Courier Post Online.
Обновлено в 18:29
Футбол

«Айнтрахт» дома переиграл «Байер»

Франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу над «Байером» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги.
Обновлено в 14:02
Баскетбол

«Индиана» обыграл «Нью-Йорк»

"Индиана" в матче регулярного чемпионата НБА обыграла "Нью-Йорк" - 110:99.
Обновлено в 19:58
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