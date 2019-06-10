Футбол

Португалия выиграла первую футбольную Лигу нацийPravda.Ru 03:20

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Серия ударов завершилась со счетом 6:5, за швейцарцев пенальти не реализовал Йосип Дрмич. Лучшим бомбардиром финального турнира стал нападающий Криштиану Роналду, забивший три мяча. Следующий розыгрыш Лиги наций состоится в сезоне-2020/21.
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