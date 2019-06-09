Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу НацийLenta.ru вчера в 16:53

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Единственный гол на 60-й минуте забил полузащитник Гонсалу Гедеш. В полуфинале португальцы обыграли Швейцарию со счетом 3:1. Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
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