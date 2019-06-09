Сборная Португалии выиграла Лигу НацийLenta.ru 16:53

Единственный гол на 60-й минуте забил полузащитник Гонсалу Гедеш. В полуфинале португальцы обыграли Швейцарию со счетом 3:1. Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.

Политика КС Молдавии отнял полномочия президента у Додона В Молдавии Конституционный суд постановил временно передать исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу полномочия президента страны Игоря Додона.

Шоу-бизнес Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин 40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.

Культура Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.

Шоу-бизнес Муж Рудковской не упустил из виду снимок жены с Биланом Олимпийский чемпион поставил «лайк» под фото Димы Билана. Всего за полчаса после публикации снимок оценили порядка 11 тысяч человек.

Наука На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.

Происшествия В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.

Происшествия Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.

Шоу-бизнес Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.

Общество Россиян ждет сокращенная рабочая неделя Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Кино Терренс Малик снимет фильм «Последняя планета» Американский кинорежиссёр и сценарист Терренс Малик приступил к созданию фильма «Последняя планета» (The Last Planet).

Здоровье Названы три самых полезных завтрака Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.

Происшествия Ивана Голунова отправили под домашний арест Суд избрал домашний арест мерой пресечения для корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Требования адвокатов были соблюдены.

Общество Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.

Происшествия В Новороссийске загорелось здание морского университета Здание Государственного морского университета имени Ф.Ушакова загорелось на площади 300 квадратных метров в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Единоборства Боксёр Головкин нокаутировал Роллса Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.

Спорт Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

Экономика Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.

Шоу-бизнес Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова Как оказалось, режиссер ожидал Собчак возле зимнего театра Сочи. Он встретил ее вместе с Верником с бокалом шампанского.

Кино В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр» Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.

Происшествия Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.