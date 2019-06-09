Футбол

Португалия стала первым победителем Лиги нацийГазета.Ru 16:58

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, сегодня
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Решающая встреча прошла между португальской командой и сборной Нидерландов со счетом 1:0. Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.
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