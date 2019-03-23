Футбол

Сборная Португалии с Роналду не смогла одолеть украинцевProstoProSport вчера в 17:38

Португалия — Украина
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эштадиу да Луш»
Рубен Невеш
Рафа Силва
62′
67′
Марлос
Виктор Цыганков
Андре Силва
Диего Соуза
73′
76′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
86′
Тарас Степаненко
Жоау Моутинью
Жоау Мариу
87′
87′
Евгений Коноплянка
Виталий Буяльский
Лидер хозяев Криштиану Роналду отыграл весь матч. В составе гостей все 90 минут провел на поле полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. В следующих матчах отборочного цикла англичане португальцы 25 марта примут сербов, а украинцы в этот день на выезде сыграют с командой Люксембурга.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020

Газета.Ruвчера в 18:37

Футболисты Португалии и Украины не забили голов в отборочном матче Евро

РИА Новостивчера в 17:53

Шевченко оказался прав. Украина без Ракицкого сдержала Роналду

Спорт день за днемвчера в 18:14

Португалия не смогла дома переиграть Украину в матче квалификации Евро-2020

Советский спортвчера в 17:39

Португалия и Украина не смогли забить. Зинченко и Роналду провели на поле 90 минут

Матч ТВвчера в 17:39

Португалия и Украина сыграли вничью в матче отбора Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:37

Португалия и Украина не забили голов в матче отбора Евро-2020

Sport24.ruвчера в 17:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 02:04
Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, напавшего на офис Сбербанка

"В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 03:38
Политика

МИД Белоруссии попросил Россию прекратить заниматься болтовней

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал российских коллег предпочесть болтовне "конкретную рутинную работу", передает БелТА.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»

Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 01:10
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Спорт

Элизабет Турсынбаева из Казахстана вошла в историю фигурного катания

Обновлено вчера в 09:57
Общество

В Коми умер пожертвовавший детдому все свои сбережения пенсионер

Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие

К границам России направились три ядерных бомбардировщика США

Как сообщают ресурсы, отслеживающие полеты военной авиации, к границам Калининградской области приблизились сразу три стратегических бомбардировщика ВВС США класса B-52H Stratofortress.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Юлия Началова собиралась выйти замуж перед смертью

За несколько месяцев до своей смерти Юлия Началова дала интервью, в котором рассказала, что планирует вновь выйти замуж.
Обновлено в 04:51
Политика

СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 13:31
Хоккей

Боченски назвал Шумакова жалким трусом

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски после проигранной четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Авангарду» (1:4) оскорбил форварда соперников Сергея Шумакова.
Обновлено в 04:51
Общество

Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде

«Провести в 2019 — 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», — сказано в распоряжении правительства.
Обновлено в 03:47
Происшествия

МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве

В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56
Политика

Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Общество

Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора

Обновлено вчера в 06:11
Спорт

Кацалапов признался, что последний день ЧМ в Японии был самым долгим в его жизни

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, прокомментировал выступление в произвольном танце на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В столовой на Невском мужчину ограбили на 800 тысяч рублей

По данным полиции, злоумышленник похитил сумку, в которой были деньги и личные вещи на сумму 800 тысяч рублей.
Обновлено в 03:58
Политика

Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем создания республики.
Обновлено в 05:24
Политика

Британский МИД отказался признать Голаны частью Израиля

Великобритания по-прежнему считает Голанские высоты оккупированной Израилем территорией, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа признать ее израильской, заявил официальный представитель МИД Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Культура

Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе

Обновлено вчера в 11:13
Финансы

Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 8%

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила возможность снижения ставок по ипотеке до 8% при достижении уровня инфляции в 4%. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше

Во время подъема сломалась канатная дорога, и туристы оказались заблокированными. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло в десятом часу утра.
Обновлено в 01:01
Политика

Эрдоган отправится с визитом в Россию 8 апреля

"Ожидается, что наш президент отправится с визитом в Россию 8 апреля 2019 года", - отмечается в коммюнике.
Обновлено в 05:01
Политика

Меркель и Трамп провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие

На Камчатке морские пехотинцы потренировались на собачьих упряжках

Военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России осваивают собачьи упряжки и нарты.
Обновлено в 00:08
Общество

Росстат подсчитал число курильщиков в России

Самыми курящими оказались граждане России в возрасте от 40 до 50 лет, из них ежедневно потребляют табак 32,5%, отмечает Росстат.
Обновлено в 05:19
Политика

На Украине запретили ввоз книги «Мастер и Маргарита» Булгакова

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны романа «Мастер и Маргарита», выпущенного издательством «Азбука-Аттикус».
Обновлено вчера в 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное