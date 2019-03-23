Сборная Португалии с Роналду не смогла одолеть украинцевProstoProSport вчера в 17:38

Лидер хозяев Криштиану Роналду отыграл весь матч. В составе гостей все 90 минут провел на поле полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. В следующих матчах отборочного цикла англичане португальцы 25 марта примут сербов, а украинцы в этот день на выезде сыграют с командой Люксембурга.

Сборная Португалии с Роналду не смогла одолеть украинцев

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