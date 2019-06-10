Футбол

Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги нацийRT на русском 16:55

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, сегодня
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Сборная Португалии в финальном матче Лиги наций с минимальным счётом обыграла Нидерланды. Единственный мяч забил полузащитник Гонсало Гуэдеш. Таким образом, действующий чемпион Европы стал первым обладателем нового трофея.
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