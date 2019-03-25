Футбол
Сборная Польши переиграла Латвию в матче отбора чемпионата ЕвропыРИА Новости вчера в 17:53
Сборная Польши обыграла команду Латвии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча группы G, прошедшая в Польше, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Роберт Левандовский (76-я минута) и Камиль Глик (84).
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