Футбол

Сборная Польши переиграла Латвию в матче отбора чемпионата ЕвропыРИА Новости вчера в 17:53

Сборная Польши обыграла команду Латвии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча группы G, прошедшая в Польше, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Роберт Левандовский (76-я минута) и Камиль Глик (84).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Польша обыграла Латвию в матче квалификации Евро-2020

RT на русскомвчера в 17:55

Сборная Польши переиграла Латвию в матче отбора чемпионата Европы

РИА Новостивчера в 17:53

Польша обыграла Латвию, одержав вторую победу в квалификации ЧЕ-2020

Sport24.ruвчера в 17:40

Польша дожала сборную Латвии в конце матча

REGNUMвчера в 17:43

Польша обыграла Латвию

Soccer.ruвчера в 17:40

Польша смогла добиться домашней победы над Латвией

ProstoProSportвчера в 17:45

Польша победила Латвию в матче отбора Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Политика

Патрушев объяснил политику США в отношении Венесуэлы

Политика Вашингтона в отношении Каракаса основана на желании иметь доступ к дешевой венесуэльской нефти, а экспортировать дорогую сланцевую, что является признаком недобросовестной конкуренции, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Футбол

Казахстан — Россия 0:4

Денис Черышев открыл счет на 19-й минуте, а на 45-й, в добавленное время, после передачи форварда Артема Дзюбы оформил дубль.
Обновлено вчера в 11:07
Общество

Стало известно о климатических угрозах югу России

Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Общество

«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае

Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Политика

Минэнерго рассказало о транзите газа через Украину после 2020 года

Минэнерго РФ рассчитывает на договоренности с Украиной о продлении контракта на транзит газа в европейские страны после 2020 года.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив

Эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием «Кертис Уилбур» (Curtis Wilbur) и быстроходный патрульный катер Береговой охраны «Бертолф» (Bertholf) прошли через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань, говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.
Обновлено вчера в 21:32
Общество

Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике

Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Транспорт

У Крымского моста соединили железнодорожные пролеты

На железнодорожной части моста через Керченский пролив соединили последние пролеты, сомкнувшие берега Крыма и Тамани.
Обновлено вчера в 03:38
Единоборства

Липинец нокаутировал Питерсона в 10-м раунде

Обновлено в 02:20
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Недвижимость

Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Российских звезд обвинили лицемерии на похоронах Началовой

Обновлено в 04:18
Политика

В бундестаге обсудят пересмотр запрета на заход судов ФРГ в Крым

Депутаты немецкого парламента от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" постараются вынести на обсуждение вопрос об отмене запрета на посещение крымских портов судами Германии.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Под Владимиром два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой

Два человека погибли в столкновении маршрутного автобуса с иномаркой во Владимирской области, сообщила в понедельник РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Ирина Гавриченко.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

20 лет назад НАТО начала бомбардировки Югославии

Ровно двадцать лет назад НАТО начала военную операцию против Союзной Республики Югославии.
Обновлено 23 марта в 15:17
Общество

Минобрнауки анонсировало увеличение числа бюджетных мест в вузах

В 2019 году в российских вузах по некоторым специальностям планируется увеличение числа бюджетных мест, сообщили 25 марта в Минобрнауки.
Обновлено в 00:42
Общество

Мэрия Челябинска ответит на критику в Instagram Алексея Текслера

Обновлено в 02:56
Политика

Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Лиза Триандафилиди разводится через четыре месяца после свадьбы

Звезда проекта «Дом-2» Лиза Триандафилиди сообщила, что спустя четыре месяца после официального оформления отношений с Алексеем Чайчицем, она подает на развод.
Обновлено в 03:05
Авто

Доля кредитных машин в продажах достигла максимума

Доля кредитных машин в продажах достигла максимума По данным аналитического агентства "Автостат", в первые два месяца 2019 года объем рынка продаж новых легковых автомобилей снизился.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие

Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам

"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Культура

Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал о цели акции

Художник Артем Гаврилюк-Божко, который прогулялся в одних трусах по залам Третьяковки, и был при этом намазан золотой краской, рассказал, что таким образом собирался поддержать современное искусство.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Певица Нюша после родов «упала в цене»

Нюша до рождения ребенка просила за 45-минутное выступление 1,5 млн рублей, а сейчас ее финансовые аппетиты стали скромнее.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

Израиль стягивает дополнительные подразделения к Газе

Армия обороны Израиля направляет дополнительные соединения к сектору Газа и начинает ограниченную мобилизацию резервистов после ракетного обстрела центральной части еврейского государства, в результате которого ранения получили семь израильтян.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Москве мажор на Gelandewagen устроил смертельную аварию

Обновлено в 04:16
Космос

В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Левандовски
Польский футболист
Польский футболист, нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное