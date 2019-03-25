Футбол
Сборная Польши переиграла Латвию в матче отбора чемпионата ЕвропыРИА Новости вчера в 17:53
Сборная Польши обыграла команду Латвии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча группы G, прошедшая в Польше, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Роберт Левандовский (76-я минута) и Камиль Глик (84).
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Общество
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Авто
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Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
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Авто
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Обновлено в 03:52
Общество
Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах
Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.
Обновлено вчера в 17:00
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря, которую вызвали три мощные вспышки на солнце, надвигается на Землю, сообщает "Первый канал".
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Происшествия
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По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
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Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать
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Гаджеты
В России разрабатывают нового голосового помощника — «Варвара»
Напомним, что Mail.ru Group тоже разрабатывает своего голосового ассистента «Марусю» и в ней тоже будет встроена биометрическая защита.
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Культура
Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства
Президент России Владимир Путин завтра 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 06:01
Происшествия
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка
В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС–09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
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Россия попросила Польшу выдать экс-совладельца «Зимней вишни»
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Обновлено в 04:40
Наука
Тираннозавр Скотти признан самым большим динозавром
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Происшествия
Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию
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Обновлено в 05:41
Происшествия
Вину признал: в СКР рассказали о задержании екатеринбургского педофила
Еще на прошлой неделе стало известно о задержании в Екатеринбурге педофила, совершившего как минимум два нападения на малолетних девочек.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В Крыму начались масштабные учения ВДВ
Более 1500 военнослужащих и 300 единиц боевой техники, включая танки, самолеты и корабли ЧФ, задействованы в масштабных учениях Воздушно-десантных войск, которые стартовали сегодня на территории Республики Крым.
Обновлено в 05:09