В Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» во втором полуфинальном матче Кубка Америки состоялась сенсация. Сборная Перу неожиданно выиграла у команды Чили со счетом 3:0 и вышла в финал турнира. На матче работал колумбийский рефери Вильмар Рольдан Перес.

Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

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