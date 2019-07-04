Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболуКоммерсантъ 02:09

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу. Встреча в бразильском Порту-Алегри завершилась со счетом 3:0. Голы забили Эдисон Флорес (21), Йосимар Йотун (38) и Хосе Паоло Герреро (91).
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Эксперты назвали шансы команд перед финалом Кубка Америки—2019

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Добрый гений Перу. Гарека готовит новый «Мараканасо»

Спорт-Экспресс05:05

Сборная Перу победила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Советский спорт02:09

Сборная Перу впервые за 44 года вышла в финал Кубка Америки

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Сенсация на Кубке Америки! Перуанцы разгромили Чили и сыграют в финале с Бразилией. Все голы уже внутри

Матч ТВ02:16

Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года

Sports.ruвчера в 22:42

Перуанцы даже без Фарфана — короли Копа Америка. Осталось вынести Бразилию

Sport24.ru05:19
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Общество

Александр Беглов почтил память талантливого писателя Даниила Гранина

Градоначальник Петербурга Александр Беглов почтил память писателя и Героя соцтруда Даниила Гранина, который скончался 4 июля 2017 года.
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Пропажу марсианского метана объяснили ветреной погодой

Обновлено вчера в 07:33
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Тимошенко уличила Зеленского в незнании 99% своей партии

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не знает 99% людей, вошедших в списки его партии "Слуга народа".
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«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено в 16:25
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Общество

Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна»

Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.
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Политика

Суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку партий

Шестой апелляционный административный суд Украины постановил провести повторную жеребьёвку очерёдности партий в избирательном бюллетене на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 13:49
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

Обновлено в 14:42
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Экономика

Украинцы через 2 дня останутся без водки

Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 14:28
Футбол

РФС поддержал предложение провести в Казани Суперкубок УЕФА

Бюро исполкома Российского футбольного союза поддержало предложение выдвинуть Казань в качестве кандидата на место проведения Суперкубка УЕФА 2022 и 2023 годов.
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Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

Обновлено в 13:52
Наука

Ученые выясняют процессы охлаждения Земли

Обновлено вчера в 14:55
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Политика

Путин надеется на помощь Италии в восстановлении отношений с Европой

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Италия будет бороться за полноформатное возвращение нормальных отношений между РФ и Европой.
Обновлено в 16:11
Энергетика

В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши

Последние по информации издания жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Беларусь.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Авто

В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей

Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено в 16:20
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Политика

Уголовное дело возбудили против бывшего главы «Автодора»

Против экс-главы государственного холдинга "Автодор" Сергея Кельбаха возбудили уголовное дело о превышении полномочий, заявил генпрокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 06:07
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия

Торнадо на северо-востоке Китая унесло жизни 6 человек

Шесть человек погибли в результате мощного торнадо в китайской северо-восточной провинции Ляонин, как передает Центральное телевидение КНР.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Появилось видео задержания иранского танкера

Обновлено в 12:46
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено в 10:31
Культура

Теодор Курентзис дал интервью Собчак после ухода из Пермского театра

Бывший худрук Пермского оперного Теодор Курентзис рассказал Ксении Собчак о причинах своего побега из Перми.
Обновлено в 00:42
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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Государство в Южной Америке
Государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере - с Колумбией, на востоке - с Бразилией, на юго-востоке - с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади страна Южной Америки.
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