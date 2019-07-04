Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболуКоммерсантъ 02:09
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу. Встреча в бразильском Порту-Алегри завершилась со счетом 3:0. Голы забили Эдисон Флорес (21), Йосимар Йотун (38) и Хосе Паоло Герреро (91).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:27, Вашингтон
Футбол
Боккетти согласовал контракт с «Вероной»
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может вернуться в Серию А. 32-летний итальянец договорился о личном соглашении с «Вероной», новичком турнира.
Обновлено в 01:28
Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Кино
Раскрыто имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено в 01:19
Экономика
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем парламентской фракции Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам.
Обновлено в 02:46
Политика
Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100
Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Обновлено в 04:11
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Общество
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Политика
В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации
Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:40
Политика
На подводной лодке в Баренцевом море погиб уроженец Севастополя
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Минобороны потратит почти 10 млрд рублей на закупку неуправляемых авиационных ракет
Минобороны РФ в 2019-2021 годах потратит 9,7 млрд рублей на закупку неуправляемых ракет "воздух-земля" С-8КОМ, следует из материалов портала госзакупок.
Обновлено в 03:52
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Наука
«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи
Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено 01 июля в 07:34
Происшествия
На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов
В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Стала известна дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл готовятся к крещению сына Арчи.
Обновлено 01 июля в 07:15
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Космос
Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть
По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено вчера в 21:43