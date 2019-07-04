Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболуКоммерсантъ 02:09

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу. Встреча в бразильском Порту-Алегри завершилась со счетом 3:0. Голы забили Эдисон Флорес (21), Йосимар Йотун (38) и Хосе Паоло Герреро (91).
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Сборная Перу танцем отметила выход в финал Кубка Америки. Видео

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