Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка АмерикиРоссийская газета вчера в 17:42
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Политика
Путин прибыл в затопленную Иркутскую область
Обновлено вчера в 14:35
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Зимой Евгений Савин может перейти в «Шеффилд»
Президент "Шеффилда": "Зимой хотим подписать с Савиным полноценный контракт"
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
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Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Обновлено в 06:45
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
Обновлено в 06:21
Происшествия
Израильские военные задержали палестинского министра
Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.
Обновлено в 05:36
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Автоспорт
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Пилоты DAMS Серхио Сетте Камара выиграл воскресный спринт Формулы 2 в Австрии.
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Политика
Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР
Дональд Трамп пересек демаркационную линию и стал первым американским президентом, который зашел на территорию КНДР.
Обновлено в 03:00
Футбол
Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Авто
Очень редкий Porsche 911 выставили на продажу в США
В автосалоне Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова выставили на продажу очень редкий Porsche 911-й от ателье Strosek.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов
Обновлено в 06:24
Политика
Глава МОТ назвал «обнадеживающими» решения G20 в трудовой сфере
Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер оценил как "обнадеживающие" принятые на саммите Большой двадцатки в Осаке решения, касающиеся улучшения условий труда, обеспечения гендерного равенства и инклюзивности.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Наука
Тунгусский метеорит оказался увесистой диковинкой
Обновлено 28 июня в 11:18
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Украина сообщила, когда Крым получит воду
Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
Обновлено в 04:33
Кино
Кевин Костнер: Принцесса Диана могла сняться в «Телохранителе-2»
Американский актер Кевин Костнер рассказал о желании принцессы Дианы сняться в продолжении знаменитого фильма «Телохранитель», пишет People.
Обновлено вчера в 21:10
Авто
Названы топ-7 автомобилей до 50 тысяч рублей
Третье место занял ВАЗ-2115 за 50 000 рублей или в обмен на iPhone X. Судя по описанию, даже несмотря внушительный пробег в 215 000 км (который кажется реальным, учитывая 2005 год выпуска) машинка находится в хорошем техническом состоянии: все основные узлы (двигатель, коробка и подвеска) полностью исправны и не требуют внимания.
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Наука
Ученые обнаружили новое свойство света
В своей статье, опубликованной в журнале Science, группа описывает, как им удалось обнаружить новое свойство и возможное его использование.
Обновлено 28 июня в 13:45
Происшествия
В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области
Обновлено в 07:00
Технологии
Крупнейший поставщик камер для американской полиции откажется от функции распознавания лиц из «этических соображений»
Компания Axon, поставщик нательных камер полиции в США, отказалась от добавления функции распознавания лиц.
Обновлено в 06:44
Политика
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Автоспорт
Хэмилтон стартует четвертым на Гран-при Австрии
В субботу в квалификации Гран-при Австрии поул-позишн завоевал Шарль Леклер из "Феррари", вторым стал Хэмилтон, третьим - Макс Ферстаппен из "Ред Булл", четвертым - Вальттери Боттас из "Мерседеса", пятым - Кевин Магнуссен из "Хааса", шестым - Ландо Норрис из "Макларена".
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41