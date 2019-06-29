Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв УругвайВести.Ru вчера в 17:30

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.

Общество Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.

Общество Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.

Общество Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.

Здоровье В Башкирии за полгода ВИЧ выявили у 216 беременных женщин По состоянию на 28 июня в регионе у 216 женщин был выявлен вирус иммунодефицита.

Космос Золотой астероид сделает каждого землянина миллиардером США направит космическую миссию на астероид (16) Психея, который находится в главном астероидном поясе между Юпитером и Марсом.

Общество Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.

Шоу-бизнес Меган Маркл похудела после родов Герцогиня Сассекская не побоялась выйти к журналистам уже через пару дней после родов, и тогда поклонники обратили внимание на то, что бывшая актриса сильно поправилась.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Происшествия На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Общество Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остаётся напряжённым, местами пик паводка уже прошёл, однако из-за новых осадков к концу следующей недели может появиться приток воды.

Футбол Чалов: у ЦСКА со «Спартаком» не может быть товарищеской игры Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от 2-го тура Кубка Париматч Премьер с московским «Спартаком».

Общество Гидрометцентр прогнозирует сложную паводковую ситуацию в Красноярском крае до 1-2 июля Паводковая ситуация в Красноярском крае будет сложной до 1-2 июля, сообщил в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

Политика Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Армия и оружие Эсминец ВМС США вошел в Черное море Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.

Авто 5 вещей в автомобиле, которые выдадут все ваши секреты Стоимость машины Психологи заметили, что откровенные эгоисты и люди, склонные к осознанному нарушению ПДД, чаще предпочитают покупать дорогие автомобили.

Единоборства Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.