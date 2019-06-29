Футбол
Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв УругвайВести.Ru вчера в 17:30
В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
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Трагедия Уругвая в Кубке Америки: забили три гола Перу, но все отменили после VAR
Sports.ruвчера в 20:10
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