Футбол

Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв УругвайВести.Ru вчера в 17:30

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
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