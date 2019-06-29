Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка АмерикиРоссийская газета 17:42
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
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Космос
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Общество
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