Футбол

Сборная Перу с Фарфаном в составе проиграла СальвадоруМатч ТВ 22:33

Сборные Перу и Сальвадора в Вашингтоне (США) провели товарищеский матч. Победу во встрече со счетом 2:0 одержали сальвадорцы. Первый мяч в матче стал автоголом в исполнении Мигеля Трауко.
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Фарфан не спас Перу от поражения в матче с Сальвадором

Спорт-Экспресс22:15

Сборная Перу с Фарфаном в составе проиграла Сальвадору

Матч ТВ22:33

Сборная Перу с Фарфаном в составе проиграла Сальвадору

Sportbox.RU22:33

Сборная Перу с Фарфаном проиграла Сальвадору, США и Чили сыграли вничью

Sport24.ru22:41

Сальвадор обыграл Перу, одержав вторую победу подряд

Soccer.ru22:09
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:29, Ашберн
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В Ульяновске военнослужащий на грузовике повредил самолет

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Американский автоконцерн Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.
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Савченко выступила с обращением к украинцам

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Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
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Происшествия

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Космос

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Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено вчера в 02:55
Политика

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Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Происшествия

В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции

Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
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Политика

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Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
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Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

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Власти Сирии попросили созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации с Голанскими высотами.
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В Венесуэле активировали план по распределению топлива среди больниц

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA приступила к выполнению плана по распределению и доставке топлива для объектов национальной системы здравоохранения в связи с перебоями в подаче электричества.
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Гаджеты

Huawei представила смартфоны Huawei P30 и P30 Pro

Huawei P30 и P30 Pro имеют улучшенную файловую систему — компания обещает «мгновенный запуск приложений», благодаря более быстрым внутренним компонентам.
Обновлено в 09:49
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Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

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Футбол

Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»

Обновлено в 10:24
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
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Экономика

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Гонконгская Cathay Pacific, одна из крупнейших авиакомпаний в Азии, в среду объявила о планах приобрести у китайского конгломерата HNA Group местного бюджетного перевозчика Hong Kong Express.
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В Австрии сотруднику правоохранительных органов грозит три года тюрьмы за публикацию видеозаписи задержания лыжника Хауке

В Австрии тюремный срок грозит неназванному сотруднику правоохранительных органов, который обвиняется в передаче третьим лицам видеозаписи задержания 26-летнего австрийского лыжника Макса Хауке в тот момент, когда спортсмен переливал себе собственную кровь (так называемый кровяной допинг).
Обновлено в 17:20
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Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
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