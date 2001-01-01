Футбол

Сборная Перу с Фарфаном в составе проиграла СальвадоруМатч ТВ вчера в 22:33

Сборные Перу и Сальвадора в Вашингтоне (США) провели товарищеский матч. Победу во встрече со счетом 2:0 одержали сальвадорцы. Первый мяч в матче стал автоголом в исполнении Мигеля Трауко.
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Сборная Перу с Фарфаном в составе проиграла Сальвадору

Матч ТВвчера в 22:33

Сальвадор обыграл Перу, одержав вторую победу подряд

Soccer.ruвчера в 22:09

Фарфан не спас Перу от поражения в матче с Сальвадором

Спорт-Экспрессвчера в 22:15

Сборная Перу с Фарфаном в составе проиграла Сальвадору

Sportbox.RUвчера в 22:33
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Экономика

Силуанов пообещал рост пенсий на 20%

В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit

Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Общество

У берегов Камчатки ожидается шторм с 10-метровыми волнами

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 марта в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до середины дня 30 марта", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:30
Политика

Отец Бутиной рассказал о ее пребывании в тюрьме

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Армия и оружие

«Вертолеты России» намерены создать в Китае четыре сервисных центра

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Забайкалье банда нападала на предпринимателей

Установлено, что в 2006 году ранее судимый житель города Борзя, 1986 года рождения, создал вооружённую группу для совершения разбойных нападений на предпринимателей.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Более 33 тыс. жителей Флориды остались без электричества

Взрыв на электростанции оставил без света более 33 тыс. жителей Флориды.
Обновлено в 00:13
Футбол

Дания отыгралась в матче со Швейцарией, уступая 0:3 к 84-й минуте

На 84-й минуте датчанин Матиас Йоргенсен отыграл один мяч, на 88-й Кристиан Гюткьяер сделал счет 2:3, а уже в добавленное время Хенрик Дальсгор сравнял счет.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

На машину Гуайдо напали в Венесуэле

Обновлено вчера в 23:56
Хоккей

Бобровский признан первой звездой матча с «Айлендерс»

Обновлено в 00:01
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:39
Политика

Домохозяйка выиграла выборы мэра Усть-Илимска

Обновлено 25 марта в 09:59
Финансы

Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка

Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали

Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

В Хабаровске осуждены допустившие гибель пауэрлифтера росгвардейцы

20 августа 2017 года в центре города произошла драка между бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, в результате которой последний погиб.
Обновлено в 00:14
Спорт

Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров

Обновлено вчера в 08:23
Армия и оружие

Военные ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от заминированного дрона ВСУ

Военные Донецкой народной республики сбили заминированный беспилотник ВСУ, который должен был подорвать сотрудников ОБСЕ, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Республики Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»

Обновлено вчера в 20:50
Политика

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено вчера в 12:01
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова

В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Наука

Рост новых нейронов в мозге может продолжаться до глубокой старости

Обновлено вчера в 01:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева - о причинах развода с бывшим мужем: Он надо мной издевался. Заставлял худеть!

Обновлено вчера в 18:05
Технологии

Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в России

Наши изменения коснутся 350 человек из девятитысячной компании.
Обновлено вчера в 14:35
Политика

Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Обновлено вчера в 21:52
Культура

Гендиректор «Пятницы» опроверг слухи о наркозависимости Ивлеевой

Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия опроверг слухи о наркозависимости телеведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой, известной по сериалу «Туристическая полиция» и трэвел-шоу «Орел и Решка».
Обновлено вчера в 08:06
Наука

Современникам обещана жизнь до 1000 лет

Исследователя Обри ди Грея и бизнесмена Питера Тиля объединяет общая идея: они считают, что кому-то из современных людей может посчастливиться увеличить продолжительность жизни более чем в 10 раз – до 1000 лет.
Обновлено вчера в 23:37
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено вчера в 12:34
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О чем расскажет волгоградцам ранняя седина

Ранняя седина является признаком долголетия и того, что организм не тратит антиоксидант на окраску волос, а задействует его на поддержание здоровья хозяина: человеческий организм вырабатывает глутатион, а именно от него зависит продолжительность жизни человека.
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