Футбол
Сборная Перу с Фарфаном в составе проиграла СальвадоруМатч ТВ вчера в 22:33
Сборные Перу и Сальвадора в Вашингтоне (США) провели товарищеский матч. Победу во встрече со счетом 2:0 одержали сальвадорцы. Первый мяч в матче стал автоголом в исполнении Мигеля Трауко.
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Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit
Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Общество
У берегов Камчатки ожидается шторм с 10-метровыми волнами
"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 марта в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до середины дня 30 марта", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:30
Политика
Отец Бутиной рассказал о ее пребывании в тюрьме
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
«Вертолеты России» намерены создать в Китае четыре сервисных центра
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Забайкалье банда нападала на предпринимателей
Установлено, что в 2006 году ранее судимый житель города Борзя, 1986 года рождения, создал вооружённую группу для совершения разбойных нападений на предпринимателей.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Более 33 тыс. жителей Флориды остались без электричества
Взрыв на электростанции оставил без света более 33 тыс. жителей Флориды.
Обновлено в 00:13
Футбол
Дания отыгралась в матче со Швейцарией, уступая 0:3 к 84-й минуте
На 84-й минуте датчанин Матиас Йоргенсен отыграл один мяч, на 88-й Кристиан Гюткьяер сделал счет 2:3, а уже в добавленное время Хенрик Дальсгор сравнял счет.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
На машину Гуайдо напали в Венесуэле
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
Бобровский признан первой звездой матча с «Айлендерс»
Обновлено в 00:01
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Домохозяйка выиграла выборы мэра Усть-Илимска
Обновлено 25 марта в 09:59
Финансы
Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка
Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В Хабаровске осуждены допустившие гибель пауэрлифтера росгвардейцы
20 августа 2017 года в центре города произошла драка между бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, в результате которой последний погиб.
Обновлено в 00:14
Спорт
Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров
Обновлено вчера в 08:23
Армия и оружие
Военные ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от заминированного дрона ВСУ
Военные Донецкой народной республики сбили заминированный беспилотник ВСУ, который должен был подорвать сотрудников ОБСЕ, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Республики Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных
Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Наука
Рост новых нейронов в мозге может продолжаться до глубокой старости
Обновлено вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева - о причинах развода с бывшим мужем: Он надо мной издевался. Заставлял худеть!
Обновлено вчера в 18:05
Технологии
Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в России
Наши изменения коснутся 350 человек из девятитысячной компании.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Обновлено вчера в 21:52
Культура
Гендиректор «Пятницы» опроверг слухи о наркозависимости Ивлеевой
Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия опроверг слухи о наркозависимости телеведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой, известной по сериалу «Туристическая полиция» и трэвел-шоу «Орел и Решка».
Обновлено вчера в 08:06
Наука
Современникам обещана жизнь до 1000 лет
Исследователя Обри ди Грея и бизнесмена Питера Тиля объединяет общая идея: они считают, что кому-то из современных людей может посчастливиться увеличить продолжительность жизни более чем в 10 раз – до 1000 лет.
Обновлено вчера в 23:37
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Обновлено вчера в 12:34
Здоровье
О чем расскажет волгоградцам ранняя седина
Ранняя седина является признаком долголетия и того, что организм не тратит антиоксидант на окраску волос, а задействует его на поддержание здоровья хозяина: человеческий организм вырабатывает глутатион, а именно от него зависит продолжительность жизни человека.
Обновлено в 00:09