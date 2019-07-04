На первой добавленной минуте к основному времени матча Герреро сделал счет разгромным. В самой концовке матча нападающий Чили Эдуардо Варгас не забил пенальти. В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

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