Футбол
Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка АмерикиРИА Новости 00:17
Футболисты сборной Перу с крупным счетом обыграли команду Чили и вышли в финал Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Матч 1/2 финала, прошедший в Порту-Алегри, завершился победой перуанцев со счетом 3:0. Голы забили Эдисон Флорес (21-я минута), Йосимар Йотун (38) и Хосе Паоло Герреро (91).
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