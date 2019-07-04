Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка АмерикиГазета.Ru вчера в 22:26
На первой добавленной минуте к основному времени матча Герреро сделал счет разгромным. В самой концовке матча нападающий Чили Эдуардо Варгас не забил пенальти. В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:47, Вашингтон
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