Футбол
Сборная ОАЭ вышла в четвертьфинал Кубка Азии, обыграв КыргызстанСоветский спорт 15:13
В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная ОАЭ на поле стадиона Шейх Зайед в Абу-Даби обыграла команду Кыргызтана в дополнительное время 3:2.
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ОАЭ — Киргизия. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Азии 21 января 2019 года
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