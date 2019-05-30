Футбол
Сборная Норвегии забила 12 мячей в ворота соперников из ГондурасаЕвро-футбол.ру 14:05
Сборная Уругвая обыграла другого лидера - Новую Зеландию (2:0). В параллельной игре было гораздо интереснее. Не набравшая очков Норвегия играла с Гондурасом и должна была забивать как можно больше, чтобы за счет дополнительных показателей иметь шанс на плей-офф.
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