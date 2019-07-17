Футбол
Сборная Нигерии заняла третье место на Кубке АфрикиЕвро-футбол.ру 16:51
Обычно матчи за третье место на крупных турнирах бывают результативными и событийными, однако встреча Туниса и Нигерии стала исключением из правил. При более-менее равной игре соперники в основное время смогли лишь трижды попасть в створ ворот, а победу праздновали нигерийцы - 1:0.
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Тунис – Нигерия: прогноз на матч за третье место на КАН-2019. «Орлиная» схватка
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