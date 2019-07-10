Футбол
Кубок Африки. Нигерия обыграла ЮАР и вышла в полуфиналБомбардир.ру вчера в 17:00
Нигерия обыграла ЮАР в четвертьфинале Кубка Африки со счетом 2:1. В полуфинале нигерийцы сыграют с победителем пары Кот-д’Ивуар – Алжир.
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Сборная Нигерии вырвала победу у ЮАР и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Чемпионатвчера в 16:54
Кубок Африки. 1/4 финала. Нигерия прошла ЮАР, забив на 89-й минуте, Сенегал одолел Бенин
Sports.ruвчера в 10:45
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Предполагается поправить пункт 8 статьи 13 "Организация охраны, рационального использования медоносных пчел и источников медосбора" Закона Алтайского края от 6 декабря 2010 года N 110-ЗС "О пчеловодстве".
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Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
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В ожидании изменений, связанных с переходом на проектное финансирование через эскроу-счета, средняя стоимость квадратного метра по всей стране подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70,3 тыс. руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений "Авито Недвижимость".
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Останки раннего представителя Homo sapiens, найденные в пещере Апидима в Греции в конце 70-х годов, оказались самыми древними в Европе.
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