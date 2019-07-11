Футбол
Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка Африки, победив ЮАРBookmaker-ratings.ru вчера в 17:18
Сборная Нигерии стала вторым полуфиналистом Кубка Африки. В матче 1/4 финала нигерийцы победили сборную ЮАР со счетом 2:1. Встреча проходила в Каире на стадионе «Каир Интернешнл». Счет в матче на 27-й минуте открыл нигериец Самуэль Чуквезе.
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Сборная Нигерии вырвала победу у ЮАР и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
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