Сборная Нигерии обыграла команду Камеруна в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счетом 3:2. Дублем в этом матче отметился нападающий Одион Игало. У нигерийцев гол также забил форвард лондонского «Арсенала» Алекс Ивоби.

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