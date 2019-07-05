Футбол
Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка АфрикиSportbox.RU 13:50
Сборная Нигерии обыграла команду Камеруна в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счетом 3:2. Дублем в этом матче отметился нападающий Одион Игало. У нигерийцев гол также забил форвард лондонского «Арсенала» Алекс Ивоби.
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