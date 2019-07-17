Футбол
Сборная Нигерии стала бронзовым призером Кубка африканских нацийГазета.Ru вчера в 17:18
Встреча, прошедшая в Каире на стадионе "Аль-Салам", завершилась со счетом 1:0. В составе победителей отличился Одион Игало. Сборная Нигерии в восьмой раз завоевала бронзовые медали Кубка африканских наций. В финале турнира встретятся сборные Алжира и Сенегала.
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