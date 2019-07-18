Сборная Нигерии по футболу победила команду Туниса в матче за 3-е место на Кубке африканских наций. Встреча в Каире завершилась со счетом 1:0 в пользу нигерийцев.

Сборная Нигерии победила Тунис в матче за 3-е место на Кубке Африки

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