Футбол
Сборная Нигерии победила Тунис в матче за 3-е место на Кубке АфрикиРИА Новости вчера в 16:59
Сборная Нигерии по футболу победила команду Туниса в матче за 3-е место на Кубке африканских наций. Встреча в Каире завершилась со счетом 1:0 в пользу нигерийцев.
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